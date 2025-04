Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250427 - 0448 Frankfurt - Alt-Sachsenhausen: Zahlreiche Messer im Kneipenviertel sichergestellt

Frankfurt (ots)

(rü) Am vergangenen Wochenende war das Kneipenviertel in Alt-Sachsenhausen gut besucht. Um für eine friedliche Stimmung rund um die zahlreichen Gastronomiebetriebe zu sorgen, wurden die Straßen im Gaststättenviertel durch mehrere Polzisten zu Fuß bestreift. Darüber hinaus achteten die Beamtinnen und Beamten auf Verstöße gegen die dort eingerichtete Waffenverbotszone.

Im Rahmen dieser Maßnahmen führten die eingesetzten Streifenteams am gestrigen Abend (26.04.2025) bis in die frühen Morgenstunden auch Personenkontrollen durch. Dabei konnte im Laufe der Nacht eine beachtliche Anzahl an unterschiedlichen Messern sichergestellt werden: Ein Springmesser, drei Einhandmesser und ein Neck-Knife wurden aufgefunden.

Gegen die Personen, welche die Messer bei sich trugen, wurden nun Verfahren eingeleitet. Zusätzlich bekamen sie einen Platzverweis für das Kneipenviertel ausgesprochen.

Zur Info:

Die Rechtsverordnung der Waffenverbotszone in Alt-Sachsenhausen trat am 01.01.2025 in Kraft. Das Führen von Waffen und Messern ist freitags und samstags in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr des Folgetages auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und in öffentlichen Gebäuden sowie Einrichtungen des öffentlichen Personenverkehrs verboten. Ein Verstoß gegen diese Verordnung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem fünfstelligen Bußgeld geahndet werden kann.

