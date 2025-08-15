Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - die vermisste Jugendliche konnte in Dortmund angetroffen werden.

Sprockhövel (ots)

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte die vermisste Sechzehnjährige in Dortmund angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell