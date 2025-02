Polizei Korbach

POL-KB: Lichtenfels-Fürstenberg - Kellerbrand in Wohnhaus, keine Verletzten

Korbach (ots)

Am Montagabend (3. Februar) kam es in der Hauptstraße in Fürstenberg zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus.

Gegen 18.10 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in Fürstenberg zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen ist. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der Brand offensichtlich in einem angebauten Kellerraum ausgebrochen war. Der Kellerraum, in dem sich eine Heizungsanlage befindet, brannte aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell ablöschen. Die Bewohner hatten das Haus unverletzt verlassen. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 60.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der Brand durch einen Defekt an der Heizungsanlage verursacht worden sein könnte. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell