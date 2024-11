POL-HRO: Diebstahl eines hochwertigen Baumaschinenbauteils in Schwerin

Schwerin (ots) - In der vergangenen Nacht hat die Polizei in Schwerin erneut einen 66-jährigen Autofahrer gestoppt, der unter Alkoholeinfluss am Steuer eines weißen Hondas saß. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 00:15 Uhr auf der Güstrower Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Gegen den deutschen Fahrer wurde ein ...

