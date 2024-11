Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner Polizei stoppt erneut alkoholisierten Autofahrer

Schwerin (ots)

In der vergangenen Nacht hat die Polizei in Schwerin erneut einen 66-jährigen Autofahrer gestoppt, der unter Alkoholeinfluss am Steuer eines weißen Hondas saß. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 00:15 Uhr auf der Güstrower Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Gegen den deutschen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem war der Mann bereits in der Vergangenheit wegen gleicher Delikte polizeilich aufgefallen und soll derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell