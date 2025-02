POL-KB: Korbach - Einbrecher in Bildungszentrum ohne Beute

Korbach (ots) - Am letzten Tag des Weltcupwochenendes beim Skispringen in Willingen kamen bei strahlendem Sonnenschein etwa 11600 Zuschauer an die Mühlenkopfschanze. Bei ausgelassener Stimmung verfolgten sie den Wettkampf und feierten in friedlicher Atmosphäre. Insgesamt verfolgten an den drei Tagen etwa 42.600 ...

