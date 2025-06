POL-HST: "Adbusting Aktionen" an Bundeswehrplakaten im Stralsunder Stadtgebiet

Rügen (ots) - Am heutigen Mittwoch (11.06.2025) kam es gegen 12:00 Uhr zu einer Kollision zwischen einer Lok der Rügenschen Bäderbahn und einem PKW. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 67-jähriger Fordfahrer an einen unbeschrankten Bahnübergang in der Strandstraße in Baabe. Vermutlich kam das Fahrzeug des Urlaubers etwas zu weit in den Bereich der Gleise und wurde ...

mehr