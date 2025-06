POL-HST: Nachmeldung: Unbekannte Frauenleiche am Strand von Dierhagen

Vorpommern-Rügen (ots) - Eine 57-jährige Deutsche aus einem Ort zwischen Stralsund und Greifswald hat über 50.000 Euro an einen Liebesbetrüger im Internet verloren. Die Frau hat im Mai 2023 sein Profil über ein Dating-Portal gefunden. Nach vielen Nachrichten und auch Bildern und Videos hat sie am Ende über einen mehrmonatigen Zeitraum die Summe in Teilen an den Betrüger überwiesen. Zuvor hatte er suggeriert, ein ...

mehr