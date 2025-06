Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Polizeikontrollen auf dem Weg von Dortmund nach Hagen - Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel

Hagen-Mitte (ots)

Weil ein Hagener Donnerstagabend (05.06.2025) gegen 22.45 Uhr mit seinem Auto auf dem Bergischen Ring ohne Licht fuhr, stoppte eine Streifenwagenbesatzung den 19-Jährigen für eine Verkehrskontrolle. Zunächst reagierte der Mann nicht auf die Anhaltezeichen der Beamten. Als er schließlich verzögert am Fahrbahnrand anhielt, parkte er holprig ein und würgte den Motor ab. Beim Blick in den Twingo des Mannes sahen die Polizisten in der Mittelkonsole eine Flasche Bier. Der 19-Jährige roch stark nach Alkohol, lallte und hatte Schwierigkeiten, sich zu artikulieren. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest zeigte das Messgerät 1,6 Promille an. Als ihn die Beamten darüber informierten, dass er eine Blutprobe abgeben musste, erwähnte er, dass er bereits kurz zuvor in eine Polizeikontrolle geraten war. Es stellte sich heraus, dass er wenige Stunden zuvor in Dortmund eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erhalten hatte, da der Verdacht bestand, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Auch hier hatte er eine Blutprobe abgeben müssen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Hagener Polizei fertigte nach der Kontrolle eine Strafanzeige, dieses Mal muss sich der 19-Jährige wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (arn)

