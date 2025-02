Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Drei Leichtverletzte bei Unfall in Gersfeld

Gersfeld. Am Dienstagmorgen (11.02.) kam es im Kreuzungsbereich der B 284 und der L 3396 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Nach aktuellen Erkenntnissen beabsichtigte ein 69-jähriger Mann aus Bischofsheim in der Rhön mit seinem VW Passat von der Landstraße von Mosbach kommend auf die Bundesstraße aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 28-jährigen Gersfelder, der mit seinem Audi A3 auf der B 284 in Richtung Obernhausen unterwegs war. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 69-Jährige, der 28-Jährige sowie sein 20-jähriger Beifahrer kamen nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser. Vor Ort eingesetzt waren neben der Polizeistation Hilders die Feuerwehr und Straßenmeisterei Gersfeld, drei Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber Christoph 28. Der Kreuzungsbereich war für rund eine Stunde vollgesperrt.

Polizeistation Hilders

Unfall mit leichtverletzter Person und erheblichem Sachschaden

Hünfeld. Am Montagabend (10.02.) ereignete sich gegen 18.15 Uhr ein Unfall mit Personenschaden in Hünfeld, Großenbacher Straße. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen war ein 48-jähriger Mann aus Hünfeld mit seinem VW Golf auf der Großenbacher Straße in Richtung Hünfeld Stadtmitte unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Hier fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 56-jährige Frau aus Hünfeld mit ihrem Tesla. Die Pkw-Fahrerin versuchte noch einen Zusammenstoß zu verhindern. Trotz des Ausweichmanövers kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Pkw der Frau mit dem Heck gegen eine Straßenlaterne katapultiert wurde. Die 56-Jährige wurde leicht verletzt, konnte jedoch nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder nach Hause entlassen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 48-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden mittels Abschleppwagen von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 37.000 Euro.

Polizeistation Hünfeld

Elfjähriger Radfahrer leicht verletzt

Künzell. Ein elfjähriger Radfahrer aus Künzell-Bachrain wurde bei einem Unfall am Montag (10.02.) leicht verletzt. Der Junge befuhr gegen 15.30 Uhr den Radweg der Straße "Im Hahlweg" in Richtung Eisenacher Straße. In Höhe der Hausnummer 29 bog er nach aktuellen Erkenntnissen auf die Fahrbahn ab. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einer dort fahrenden 60-jährigen Pkw-Fahrerin. Der Elfjährige wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

51-Jähriger leicht verletzt

Kirchheim. Am Montag (10.02.), gegen 10.05 Uhr, befuhr ein 51-Jähriger aus Kirchheim mit seinem Kleinkraftrad die L 3159 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Reckerode. In einer engen Linkskurve verlor er aus unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei wurde der 51-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 700 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit zwischen Freitag (07.02.), 18 Uhr, und Sonntag (09.02.), 16 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren in der Friedloser Straße einen parkenden weißen Dacia Sandero im Bereich der linken Heckschürze. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Sonntag (09.02.), gegen 17.15 Uhr, befuhr ein Rotenburger mit einem VW Touran die L 3226 aus Richtung Schwarzenhasel kommend in Richtung Lispenhausen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr zur gleichen Zeit mit einem Traktor mit Mulchkombination in entgegengesetzte Richtung. Als beide Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren ist nach derzeit vorliegenden Informationen das Glas der linken Fahrerhaustür des Traktors zersprungen und hat den VW im Bereich der Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro. Der Traktorfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell