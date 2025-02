POL-OH: Diebstahl von Baugeräten - Diebstahl von Firmengelände

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Versuchter Einbruch in Juwelier Bad Hersfeld. In der Nacht zu Montag (10.02.) beabsichtigten unbekannte Täter gegen 3.50 Uhr gewaltsam in einen Juwelier in der Weinstraße einzudringen, in dem sie gewaltsam die Schaufensterscheibe versuchten einzuschlagen. Diese hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, weshalb die Langfinger vermutlich von ihrem Vorhaben abließen. Ein aufmerksamer Zeuge ...

