Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Autofahrer verursacht alkoholisiert Unfall und flüchtet im Anschluss

Herdecke (ots)

Ein 39-jähriger Hagener befuhr am 19.08.2025 die Dortmunder Landstraße in Herdecke. Gegen 22:30 Uhr prallte er auf Höhe der Einmündung der Wittener Landstraße mit seinem grauen Opel auf ein an der roten Ampel stehenden Mercedes. Daraufhin stieg der Hagener aus und flüchtete. Kurz danach kam ein Streifenwagen der Polizei Bochum dort vorbei und nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf. Als die Beamten aus Bochum den Mann stellen konnten, nahmen sie einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Einen freiwillig angebotenen Atemalkoholtest lehnte er ab. Deswegen wurde er zwecks einer Blutprobenentnahme an die Beamten des Ennepe-Ruhr-Kreises übergeben. Außerdem befand er sich zum Zeitpunkt der Fahrt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er selbst blieb unverletzt, der 47-jähre Mercedesfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

