POL-HA: Trickdieb stiehlt 71-jährigem Mann die Goldkette

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein bislang unbekannter Trickdieb stahl einem 71-jährigen Mann am Mittwochnachmittag in Altenhagen eine Goldkette. Der Unbekannte sprach den Hagener auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage in der Bürgerstraße an und fragte ihn nach dem nächstgelegenen Krankenhaus. Nachdem der 71-Jährige dem Mann den Weg erklärt hatte, legte dieser ihm zum Dank eine Goldkette um den Hals. Dann fuhr er mit einem silbernen Mercedes älteren Baujahrs weg. Erst danach stellte der Hagener fest, dass es sich bei dem Geschenk des Unbekannten um Modeschmuck handelte und dass der Trickdieb die echte Goldkette des 71-Jährigen gestohlen hatte. Er alarmierte die Polizei und sagte den Beamten, dass der Mann etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 175 cm groß war. Er trug einen Vollbart, hatte eine kräftige Statur und trug einen dunklen Anzug. Die Kripo ermittelt nun wegen des Trickdiebstahls und bittet Zeugen unter der Rufnummer 02331-986 2066 um sachdienliche Hinweise. (sen)

