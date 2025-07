Polizei Hagen

POL-HA: Motorroller in Flammen - die Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (10.07.2025) zündeten bislang unbekannte Täter einen Motorroller an, der vollständig abbrannte. Etwa um 2.45 Uhr vernahm eine Anwohnerin der Straße "Am Rastebaum" einen lauten Knall und stellte bei ihrer Nachschau den brennenden E-Roller fest, der auf dem Gehweg vor dem Wohnhaus geparkt war. Zunächst trafen Polizeibeamte am Einsatzort ein, die versuchten, das Feuer zu löschen. Die Batterie des E-Fahrzeugs entzündete sich jedoch immer wieder und brannte weiter. Einsatzkräfte der Feuerwehr erschienen ebenfalls vor Ort und konnten den Brand löschen. Durch die Flammen wurde der Motorroller vollständig zerstört. Zudem wies die Hauswand leichte Beschädigungen auf.

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat im Bereich "Am Rastebaum" verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann mit sonstigen Hinweisen die Ermittlungen unterstützen? Die Polizei Hagen nimmt Hinweise jederzeit telefonisch unter 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell