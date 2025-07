Polizei Hagen

POL-HA: Stark alkoholisierter Mann legt sich immer wieder auf die Straße

Hagen-Wehringhausen (ots)

Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde ein 61-jähriger Hagener am Mittwoch (09.07.2025) in der Wehringhauser Straße in Gewahrsam genommen. Um 22.45 Uhr lag der Mann mehrfach auf der Straße. Hilfe von einer Rettungswagenbesatzung lehnte er ab und äußerte, dass er am Einsatzort bleiben möchte. Eine Streifenwagenbesatzung forderte ihn dazu auf, nach Hause zu gehen. Auch hier zeigte er sich uneinsichtig und äußerte, sich weiterhin auf die Straße zu legen und dort zu schlafen. Er würde den Weg nach Hause durch seine Alkoholisierung nicht mehr finden. Aufgrund der Angaben bestand die Befürchtung, dass sich der Mann weiter in Lebensgefahr begibt. Er wurde zu seinem Schutz in Gewahrsam genommen und in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 2,3 Promille. (arn)

