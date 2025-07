POL-HA: Häusliche Gewalt - Hagenerin gewürgt und geschlagen

Hagen-Mitte (ots) - Polizisten stellten am Dienstagabend (08.07.2025) in der Innenstadt einen 16-jährigen Jugendlichen, der zuvor im Volkspark einen 17-Jährigen angegriffen hat. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache gerieten die beiden Jugendlichen, die sich bereits kannten, an einer Bushaltestelle am Sparkassen-Karree in einen Streit. Dieser verlagerte ...

mehr