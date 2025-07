POL-HA: Einbruch in Sonnenstudio - Maskierter Täter tritt Glastür ein

Hagen (ots) - Der Schwerpunktdienst sowie der zivile Einsatztrupp der Polizei Hagen führten am Montag (07.07.2025) gemeinsam mit dem Ordnungsdienst der Stadt Hagen am Hauptbahnhof, in Altenhagen und in Wehringhausen einen Kontrolleinsatz durch. Vom Morgen bis in den frühen Abend hinein überprüften die ...

mehr