Polizei Hagen

POL-HA: Polizei und Stadt Hagen gemeinsam im Einsatz - Haftbefehl vollstreckt und Bereichsbetretungsverbote gegen Drogendealer ausgesprochen

Hagen (ots)

Der Schwerpunktdienst sowie der zivile Einsatztrupp der Polizei Hagen führten am Montag (07.07.2025) gemeinsam mit dem Ordnungsdienst der Stadt Hagen am Hauptbahnhof, in Altenhagen und in Wehringhausen einen Kontrolleinsatz durch. Vom Morgen bis in den frühen Abend hinein überprüften die Einsatzkräfte eine Vielzahl an Personen und Fahrzeugen. In Wehringhausen trafen sie auf einen 42-jährigen Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde. Da er die festgelegte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, brachten die Beamten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt. Der städtische Ordnungsdienst ahndete parallel mehrere Parkverstöße. Die zivil agierenden Polizisten des Einsatztrupps kontrollierten gegen 14.30 Uhr drei Männer (28, 28 und 18 Jahre) am Hauptbahnhof. Alle hatten Marihuana bei sich. Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen sie ein und sprachen dreimonatige Bereichsbetretungsverbote gegen sie aus. In der Parkanlage zwischen der Konkordia- und der Augustastraße erkannten die Einsatzkräfte eine starke Vermüllung. Die WasteWatcher der Stadt Hagen wurden hinzugezogen. Durch den erneuten Schwerpunkteinsatz wird der Kontrolldruck am Hauptbahnhof, in Wehringhausen und in Altenhagen weiterhin hochgehalten. Ähnliche Einsätze sind bereits in Planung. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell