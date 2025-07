Polizei Hagen

POL-HA: 16-jährige Hagenerin bei versuchtem Raub auf Emst schwer verletzt

Hagen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter griff am Montagabend (07.07.20025) auf Emst eine 16-jährige Hagenerin und deren 18-jährigen Freund an. Die beiden Personen hielten sich gegen 18.45 Uhr vor einem Wohnhaus in der Monschauer Straße auf. Wie sie später den Polizeibeamten berichteten, kamen plötzlich zwei männliche Jugendliche auf sie zu. Einer von ihnen forderte die beiden zur Herausgabe derer Wertsachen auf. Als der 18-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, griff der Täter ihn an. Die 16-Jährige ging dazwischen und wurde dabei durch einen Faustschlag des Angreifers schwer im Gesicht verletzt. Dann flüchteten die beiden Unbekannten ohne Diebesgut in Richtung der Walddorfstraße. Bei den ersten Ermittlungen ergaben sich den Einsatzkräften Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Die weiteren Ermittlungen der Kripo zu dem versuchten schweren Raub dauern an. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell