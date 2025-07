Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Am 16. April 2025 entwendete ein unbekannter Mann in einem Drogeriemarkt Ware im Wert von über 1.400 Euro. Es handelte sich um Parfüm, welches er in einer Tragetasche verstaute. Die Polizei Hagen bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Können Sie Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen?

Zu den Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/173496

Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

