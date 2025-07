Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger möchte Bus erreichen und wird von Auto erfasst

Hagen-Haspe (ots)

Ein Fußgänger wurde Montagmorgen (07.07.2025) auf der Enneper Straße verletzt, nachdem er einen Bus erreichen wollte. Um 7 Uhr trat der 60-Jährige auf die Straße, als ein Bus am rechten Fahrbahnrand hielt. Ein 51-jähriger BMW-Fahrer, der in Richtung Haspe fuhr, konnte einen Zusammenstoß mit dem Hagener nicht mehr verhindern und erfasste ihn mit dem Auto. Der 60-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. (arn)

