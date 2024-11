Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit flüchtigem Rollerfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 22.11.2024, gegen 07:05 Uhr, kam es im Bereich der Hochfeldstraße in Ludwigshafen am Rhein, Ortsteil Gartenstadt, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der 43-jährige Busfahrer befuhr mit seinem Bus die Hochfeldstraße aus Richtung Niederfeld kommend, in Fahrtrichtung Maudacher Straße. Der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher beabsichtige mit seinem Roller vom Gehweg aus in die Hochfeldstraße nach links abzubiegen. Hierbei übersah dieser den anfahrenden Bus und es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden und entfernte sich anschließend von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000EUR.

Bislang konnte keine Personenbeschreibung des Rollerfahrers eruiert werden, weshalb um Zeugenhinweise gebeten wird. Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

