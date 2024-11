Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Bendorf (ots)

In der Nacht vom 15.11.24 auf den 16.11.24 kam es in der Ringstraße in Bendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher touchierte dort einen ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell