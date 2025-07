Polizei Hagen

POL-HA: 42-Jähriger bedroht Rettungskräfte und greift Polizeibeamte an

Hagen-Mitte (ots)

In einem Mehrfamilienhaus kam es am Sonntag (06.07.2025) zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Die Polizisten begaben sich gegen 18.20 Uhr in die Brunnenstraße, wo Einsatzkräfte des Rettungsdienstes von einem Mann bedroht wurden. Die Rettungskräfte beabsichtigten, einen vermeintlich hilflosen Mann zu behandeln. Vor Ort bedrohte er jedoch die Kräfte mit einer Bierflasche und schrie herum. Als die angeforderten Polizisten zur Unterstützung des Einsatzes erschienen, widersetzte sich der Mann den Aufforderungen der Beamten und schlug und trat auf sie ein. Verletzt wurden sie hierbei glücklicherweise nicht. Im Rahmen einer ersten Befragung gab der 42-Jährige an, zuvor Drogen konsumiert zu haben. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und ihm zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. (rst)

