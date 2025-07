Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten treffen während der Streife auf Randalierer

Hagen-Altenhagen (ots)

Während der Streife sahen Polizisten am Samstag (05.07.2025) in der Altenhagener Straße einen Mann, der randalierte. Gegen 15.45 Uhr lief der 25-Jährige auf die Straße, schlug auf zwei Fahrzeuge und schrie etwas Unverständliches in Richtung der Autofahrer. Während des Vorfalls standen die Autos an einer roten Ampel und warteten, glücklicherweise entstand kein Sachschaden. Als die Beamten den Hagener kontrollierten, kamen Passanten hinzu und berichteten, dass der Mann bereits an der Straße Am Hauptbahnhof randalierte. Der 25-Jährige machte einen hektischen und nervösen Eindruck. Er versuchte immer wieder, sich der Kontrolle zu entziehen. Zur Verhinderung von Straftaten und zum Schutz der eigenen Person nahmen die Polizisten den Hagener in Gewahrsam. (arn)

