POL-HA: Alleinunfall mit E-Scooter: Alkoholisierte Jugendliche verletzt sich leicht

Hagen-Altenhagen (ots) - Am Freitagabend (04.07.2025) überprüften Polizeibeamte einen Audi S5 in der Alleestraße. Bei der anschließenden Kontrolle des 41-jährigen Fahrzeuglenkers stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins war. Außerdem verstrickte sich der Mann in Widersprüche und konnte keinen Eigentumsnachweis für den wenige Monate alten und leistungsstarken Audi erbringen. Aus ...

mehr