Polizei Hagen

POL-HA: 11-jähriger Junge bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Unfall in der Gabelsbergerstraße wurde Samstagmittag (05.07.2025) ein Kind leicht verletzt. Der 11-Jährige fuhr gegen 12.50 Uhr mit seinem Rad und stieß mit einem Autofahrer aus Wetter zusammen. Der Unfall ereignete sich in einem Einmündungsbereich, bei dem die Sicht durch die Umfriedung eines Eckgrundstücks eingeschränkt ist. Der 53-jährige BMW-Fahrer gab an, dass der Junge unerwartet von links in die Straße eingebogen war. Er habe stark gebremst, konnte den Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Der 11-Jährige schilderte ebenfalls, dass er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, als er den BMW sah. Durch den Aufprall und den darauffolgenden Sturz verletzte sich das Kind leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell