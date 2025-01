POL-PDNR: Manipulierte Auspuffanlage führt zu erheblicher Geräuschkulisse

Neuwied-Hüllenberg (ots) - Bei der Polizei Neuwied wird am Dienstag, den 28.01.2025, die Ablagerung von ca. 20 Kanistern mit Altöl in einem Waldgebiet bei Neuwied-Hüllenberg gemeldet. Die Polizei hat daher Strafanzeige wegen umweltgefährdender Abfallbeseitigung gegen Unbekannt eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Kanister dürften in der Nacht von Montag, 27.01.2025, auf Dienstag, 28.01.2025, dort in den ...

