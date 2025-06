Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ortseingangsschild gestohlen

Altenburg (ots)

Altenburg: Bei der Polizei wurde am 20.06.2025 das Fehlen eines Ortseingangsschildes angezeigt. Unbekannte Täter hatten das Ortsschild von Altenburg in der Ortslage Kotteritz vermutlich in der Zeit vom 16.06.2025 bis 20.06.2025 gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahl und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 (Bezugsnummer 158642/2025).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell