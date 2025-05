Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Scheibe eingeschlagen, Werkzeuge entwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 05.05.2025 16:00 Uhr bis 06.05.2025, 06:00 Uhr wurden aus einem in der Salinenstraße in Bad Dürkheim abgestellten Fiat mehrere Gegenstände entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Einschlagen eines Fensters ins Fahrzeuginnere und durchwühlten den Innenraum. Entwendet wurden mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge der Firma HILTI. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell