LPI-G: Unfall auf der L 1087

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 22.06.2025 gegen 14:35 Uhr befuhr ein 65-jähriger PKW Fahrer die L 1087 von Quingenberg in Richtung Silberfeld, als er nach eigenen Angaben einem Reg ausweichen musste. Beim Ausweichen verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht und am Fahrzeug entstand Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich. (BF)

