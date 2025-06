LPI-G: Sachbeschädigung durch Feuer

Gera (ots) - Gera: Am 22.06.2025 gegen 01:20 Uhr versuchten Unbekannte in ein Firmengebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße einzubrechen. Dabei beschädigten sie ein Fenster, gelangten in einen Schulungsraum und wurden dort durch die ausgelöste Sicherheitsanlage vom weiteren Vorgehen abgehalten. Die Täter verließen daraufhin ohne Beute das Objekt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ...

