Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Wohnung

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter drangen am 20.06.2025 gegen 01:00 Uhr in eine Wohnung im Leonhard-Frank-Weg in Gera-Bieblach ein. Sie verschafften sich über den Balkon gewaltsam Zutritt und entwendeten aus dem Schlafzimmer einen fest verbauten Tresor, in welchem sich Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich befand. Anschließend flohen die Täter mit dem Tresor in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise - Tel. 0365 / 8234 1465 (Bezugsnummer 0158853/2025). (AK)

