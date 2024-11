POL-F: 241127 - 1141 Frankfurt - Niederrad: Polizei fasst dreisten Einbrecher

Frankfurt (ots) - (fl) Am Samstagabend (23. November 2024) gegen 21:30 Uhr verletzte sich der Besucher eines Konzertes in einer Veranstaltungslokalität in der Gwinnerstraße. Der 42-Jährige Mann stürzte beim "Pogo-Tanz" zu Boden und verletzte sich dabei schwer im Kopfbereich. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde ...

mehr