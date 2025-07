Polizei Hagen

POL-HA: Termine für kostenlose Pedelec-Trainings der Hagener Polizei während der Sommerferien - Details und Infos zur Anmeldung

Hagen (ots)

Pedelecs und E-Bikes sind für viele Menschen eine große Bereicherung im Alltag. Sie ermöglichen ein komfortables, schnelles Vorankommen und erweitern den Aktionsradius im Alltag. Doch gerade die höhere Fahrgeschwindigkeit der Räder in Kombination mit fehlender Fahrpraxis oder falschen Einschätzungen kann schnell gefährlich werden. Die Hagener Polizei bietet deshalb spezielle Pedelec-Trainings für Erwachsene an. Bestandteil sind praxisnahe Übungen, damit Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Elektroräder möglichst souverän beherrschen.

Pedelec-Trainings in der Jugendverkehrsschule, jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr:

Freitag, 18. Juli 2025 - Anmeldeschluss: 16. Juli, 12 Uhr Dienstag, 22. Juli 2025 - Anmeldeschluss: 18. Juli, 12 Uhr Donnerstag, 24. Juli 2025 - Anmeldeschluss: 22. Juli, 12 Uhr Freitag, 25. Juli 2025 - Anmeldeschluss: 23. Juli, 12 Uhr Montag, 28. Juli 2025 - Anmeldeschluss: 24. Juli, 12 Uhr Mittwoch, 06. August 2025 - Anmeldeschluss: 04. August, 12 Uhr Montag, 11. August 2025 - Anmeldeschluss: 07. August, 12 Uhr Mittwoch, 20. August 2025 - Anmeldeschluss: 18. August, 12 Uhr

Zwei weitere Trainings finden am Hengesteysee und im Lennepark jeweils in der Zeit von 10-14 Uhr statt. Hier ist KEINE Anmeldung notwendig - Interessierte können spontan teilnehmen:

Dienstag, 15. Juli 2025, am Hengsteysee in der Seestraße Donnerstag, 17. Juli 2025 im Lennepark

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer benötigt einen eigenen Fahrradhelm sowie ein Pedelec. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Vor Fahrtantritt auf dem Übungsgelände erfolgt zudem ein kurzer Check-up der Zweiräder.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Interessierte Fahrerinnen und Fahrer könne sich bei der Polizei Hagen, Führungsstelle Verkehr, entweder telefonisch bei PHK Hoffmann (02331-986-4011) und PHKin Kantak (02331-986-4012) oder per E-Mail PedelecTraining.Hagen@polizei.nrw.de anmelden. Bitte nennen Sie in der Mail den Termin, an dem Sie teilnehmen möchten, Ihren vollständigen Namen, sowie eine telefonische Erreichbarkeit. Es werden für jeden Termin die jeweils zehn ersten Anmeldungen berücksichtigt. Eine Zusage erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung. Sollten Sie keine Zusage erhalten haben, sind die Termine leider schon ausgebucht. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell