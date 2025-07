Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rollerfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 67-jähriger Rollerfahrer erlitt am Mittwochmittag schwere Verletzungen, nachdem er zuvor von einem Pkw erfasst wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 67-Jährige mit seinem Roller gegen 12:15 Uhr auf der Moltkestraße in westliche Richtung. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Pkw bog offenbar zeitgleich von der Moltkestraße in die Roggenbachstraße ab und erfasste den Rollerfahrer hierbei wohl frontal. Der Zweiradfahrer stürzte daraufhin zu Boden und zog sich schwere Verletzungen am Kopf und Oberkörper zu. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Roggenbachstraße.

Bei dem unfallverursachenden Auto soll es sich um einen hellen Kastenwagen mit seitlichem Schriftzug gehandelt haben. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen führte bislang nicht zu dessen Antreffen.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den 67-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 94484-0 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

