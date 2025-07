Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrügerische Dacharbeiter unterwegs - Polizei sucht nach möglichen Geschädigten

Karlsruhe (ots)

Die Polizei nahm am Montagnachmittag drei männliche Tatverdächtige fest, nachdem sie zuvor an mindestens zwei Häusern in Knielingen Dacharbeiten ausübten und in betrügerischer Absicht hohe Geldforderungen stellten.

Nach aktuellem Kenntnisstand sollen die drei Männer zwischen 10:45 Uhr und 16:30 Uhr in Knielingen mit einem grauen Transporter durch die Straßen gefahren und Hausbesitzern handwerkliche Dienstleistungen angeboten haben. Es ist bekannt, dass die Betrüger Dacharbeiten in der Binger Straße und in der Wiesbadener Straße ausführten. In beiden Fällen wurde im Vorfeld ein niedriger dreistelliger Betrag vereinbart, nach Abschluss der Arbeiten jedoch eine vierstellige Summe in bar gefordert.

Die Inhaber des Hauses in der Wiesbadener Straße alarmierten daraufhin die Polizei, noch bevor eine Begleichung der erbrachten Leistung erfolgt war. Die Polizeibeamten nahmen die drei Tatverdächtigen noch an der Tatörtlichkeit vorläufig fest. Im Zuge der ersten Maßnahmen stellten die Beamten Bargeldsummen im mittleren vierstelligen Bereich bei den Beschuldigten sicher.

Der Polizeiposten Karlsruhe-Knielingen hat die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der Gesamtumstände ist derzeit nicht auszuschließen, dass die Bande ihre Dienstleistungen auch bei weiteren Hausbesitzern anbot.

Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter 0721 666-3611 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell