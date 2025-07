POL-KA: (KA) Bretten - Schwerverletzter nach Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Karlsruhe (ots) - Die Einsatzfahrt eines Rettungswagens endete am Montagmittag in einem Verkehrsunfall in der Karlsruher Brauerstraße. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der Rettungswagen gegen 15:00 Uhr unter Nutzung der Sondersignale auf der Brauerstraße in südliche Fahrtrichtung. Auf Höhe der Gartenstraße wollte er bei roter Lichtzeichenanlage den ...

