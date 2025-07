Polizei Hagen

POL-HA: Kupferkabeldiebstahl in der Natorpstraße - Mehrere tausend Euro Schaden

Hagen-Mittelstadt (ots)

Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag (07.07.2025), 9 Uhr, gelang es Einbrechern, sich Zugang zu einer Baustelle in einem Haus in der Natorpstraße zu verschaffen. Sie schafften es, das Garagentor anzuheben und das Gebäude zu betreten. Dort schnitten in den Fluren meterlange Kupferkabel aus der Wand und stahlen sogar einen Baustellenscheinwerfer. Anschließen gelang ihnen die Flucht mit der Beute im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der 02331 986 2066. (hir)

