Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (158/2025) Göttingen: Männer unsittlich berührt, Polizei ermittelt gegen 34 Jahre alte Frau wegen Verdachts der sexuellen Belästigung, weitere Geschädigte gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Markt und Groner Straße

Dienstag, 13. Mai 2025, gegen 11.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Weil sie am Dienstagmittag (13.05.25) am Göttinger Markt und an der Groner Straße mehrere Männer unsittlich berührt haben soll, hat die Polizei Ermittlungen gegen eine 34 Jahre alte Frau aus Berlin wegen Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Ein Betroffener rief die Polizei.

Aufgrund dessen Angaben, muss es aber noch weitere, von den Annäherungen betroffene Männer geben. Diese bislang unbekannten Opfer werden gesucht.

Den gegenwärtigen Ermittlungen zufolge sprach die Frau gegen 11.30 Uhr einen vor einer Bäckerei an der Groner Straße sitzenden Göttinger an und griff ihm unvermittelt mit der Hand in den Genitalbereich.

Anschließend ging die 34-Jährige weiter zu einem nahegelegenen Imbiss und vollzog dort dieselbe Tathandlung an einem weiteren Mann.

Der zuerst belästigte Zeuge gab an, dass er beobachtet habe, wie die Frau anschließend weitere Männer auf dieselbe Art bedrängt habe.

Die alarmierte Polizei konnte die mit einem dunklen Jogginganzug bekleidete, 34 Jahre alte Tatverdächtige im Bereich der Kornmarktpassage antreffen. Sie wurde zur Personalienfeststellung mit zur Wache genommen und von dort anschließend entlassen.

Die Polizei Göttingen bittet auf diesem Wege weitere betroffene Männer sowie auch sonstige Zeugen, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell