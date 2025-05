LPI-NDH: Baum fällt auf Auto und blockiert Fahrbahn

Nordhausen (ots) - Das E-Bike einer 25-Jährigen wurde in der Uferstraße in der Nähe einer Spielothek durch Unbekannte entwendet. Gegen 23.15 Uhr wurde der besonders schwere Fall des Diebstahls bekannt. Die Täter durchtrennten das Fahrradschloss und eigneten sich das Pedelec im Wert von etwa 3500 Euro an. Anschließend verschwanden sie mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die ...

