Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Kfz

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum von Montag (07.04.2025), 18.00 Uhr, bis Dienstag (08.04.2025), 07.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen blauen Audi A6 in der Wirsungstraße (20er Hausnummernbereich). Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. In dem Wohngebiet kam es wiederholt zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kfz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell