LPI-NDH: Mopedfahrer stürzt an Bordstein

Teistungen (ots) - Ein 83-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag, gegen 13.45 Uhr, die Bundesstraße 247 in Richtung Ferna. Als kurz vor dem Ortsausgang ein vorausfahrendes Auto verkehrsbedingt wartete, kam der 83-Jährige nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Der 83-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Vor Ort ...

mehr