POL-KN: (Konstanz) Unbekannter Beifahrer eines dunklen Mercedes greift 26-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen (19.11.2024)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter Beifahrer eines dunklen Mercedes hat am Dienstagabend auf der Fürstenbergstraße einen jungen Mann angegriffen und verletzt. Gegen 20.25 Uhr befand sich ein 26-Jähriger an einem Fußgängerüberweg auf Höhe der Hausnummer 93 um dort die Straße in Richtung eines Döners-Imbisses zu überqueren, als eine dunkle Mercedes Limousine zügig an den Überweg heranfuhr und stark abbremste. Über das Fahrverhalten der Frau am Steuer verwundert schüttelte der 26-Jährige den Kopf, woraufhin ihn der Beifahrer zunächst aus dem Wagen heraus beleidigte. Als der junge Mann daraufhin sein Handy zückte, stieg der Unbekannte aus dem Mercedes aus und schlug ihm unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Danach fuhr der Angreifer mit der unbekannten Frau davon.

Der 26-Jährige erlitt durch die Schläge Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zu dem unbekannten Angreifer liegt folgende Beschreibung vor: etwa 35-40 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, normale Statur. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Kapuzen-Oberteil, das er bei dem Angriff über den Kopf zog.

Die Fahrerin des dunklen - vermutlich schwarzen - Mercedes mit Schweizer TG-Kennzeichen war ebenfalls ungefähr 35-40 Jahre alt und hatte blonde Haare.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

