Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Jugendliche bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Kammannstraße verletzten sich am Mittwoch (09.07.2025) zwei Jugendliche bei einem Unfall. Um 19.25 Uhr fuhr ein 56-Jähriger in der Einbahnstraße mit seinem Renault aus einer Parklücke. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah der Mann dabei den 16-jährigen Motorradfahrer und seine 17-jährige Sozia. Beide stürzten zu Boden, da der junge Hagener nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und gegen den Bordstein fuhr. Der Autofahrer kümmerte sich umgehend um die beiden Leichtverletzten, die mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kamen. (arn)

