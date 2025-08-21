PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Brand eines Kleintransporters

Herdecke (ots)

Zu einem Brand eines Kleintransporter auf der Hengsteyseestraße kam es am 21.08.2025 gegen 02:00 Uhr. Der Transporter der Marke VW stand an der Hengsteyseestraße geparkt. Hinter dem Fahrzeug befand sich ein Baukompressor, welcher durch den Brand ebenfalls beschädigt wurde. Nach derzeitigen Ermittlungsstand gibt es Hinweise, dass es sich bei der Brandentstehung um eine vorsätzliche Tat handeln könnte. Durch den Brand wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt und wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Feuerwehr erschien vor Ort und löschte das Fahrzeug. Personen wurden nicht verletzt.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

