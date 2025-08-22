Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Mit über 1,2 Promille auf E-Scooter unterwegs- Blutprobe und Strafanzeige folgten

Schwelm (ots)

Ein 27-jähriger E-Scooter Fahrer war mit 1,2 Promille unterwegs. Am 21.08.2025, gegen 22:40 Uhr, kontrollierten Kräften der Polizei einen männlichen Fahrer, welcher auf der Viktoriastraße mit seinem E-Scooter unterwegs war. Zudem hatte er während der Fahrt sein Handy in der Hand. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Schwelmer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Auch ein Drogentest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell