Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Privatwohnung

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Schnellmarkstraße kam es im Tatzeitraum vom 09.07.2025 00.00 Uhr -23.08.2025 13.00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schoben derzeit unbekannte Täter die Rollläden einer Wohnung hoch, hebelten eine Balkontür auf und schlugen die Fensterscheibe ein um so ins Innere des Hauses zu gelangen. In der Wohnung wurden diverse Räume durchsucht; Angaben zur Tatbeute liegen bislang nicht vor. Nach der Tat wurden die Rollläden wieder heruntergelassen und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell