Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Öffentlichkeitsfahndung - Gesucht wird ein Vermisster aus Schwelm

Schwelm (ots)

Der Vermisste befand sich in einem Krankenhaus in Schwelm zur medizinischen Behandlung. Dieses verließ er am heutigen Morgen ohne Angaben eines Zieles. Bislang ist er nicht in das Krankenhaus zurückgekehrt und hat auch seine üblichen Anlaufadressen nicht aufgesucht. Fahndungsmaßnahme verliefen bisher ergebnislos. Der Vermisste hat Bezüge nach Hagen und Breckerfeld. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Wer hat den Vermissten nach dem 25.08.2025 gegen 08.00 Uhr noch gesehen und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen?

Eine Personenbeschreibung und ein Foto ist unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/178490

