Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Pizzeria- Hattinger kann festgenommen werden

Hattingen (ots)

Zu einer Festnahme nach einem Einbruch kam es am 25.08.2025, gegen 03:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hörte ein aufmerksamer Zeuge verdächtige Geräusche aus einer Pizzeria am Kirchplatz in Hattingen. Umgehend wurden Kräfte der Polizei Hattingen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Im weiteren Verlauf konnte ein 45-jähriger Hattinger in den Räumlichkeiten der Pizzeria angetroffen werden. Es gab Hinweise, dass er zuvor in die Pizzeria eingebrochen war. Der Hattinger wurde festgenommen und zur Polizeiwache verbracht. Er ist in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324-9166-2200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell